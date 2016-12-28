Девушка ранила ножом своего возлюбленного.

Как рассказали в ГУ МВД региона, сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины с ножевым ранением полицейским передали работники больницы.

Из собранных материалов следует, что преступление произошло в квартире дома, расположенного на улице Льва Толстого в Центральном районе Тольятти. Согласно предварительной версии следователей, у потерпевшего произошел конфликт с его сожительницей. Причиной ссоры стала ревность.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

По данным полицейских, в прошлом предполагаемая злоумышленница уже привлекалась к ответственности за совершение аналогичного деяния.