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06 февраля 2017
17:17:38

ДПС Тольятти гонялась по городу за пьяным водителем

Ночью 1 февраля экипаж инспекторов пытался остановить за нарушение ПДД РФ автомобиль KIA CEED . Водитель, проигнорировав требования сотрудников полиции, ударился в бегство. Началось преследование нарушителя с использованием отработанных методов и тактики блокирования транспортных средств.

Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно создавал аварийные ситуации. В конце концов, не справившись с рулевым управлением, он совершил наезд на бордюрный камень и был задержан.
У него были явные признаки алкогольного опьянения, но предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина ответил отказом.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что ранее к этому водителю уже применяли меры административного воздействия за управление транспортным средством в состоянии опьянения.




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