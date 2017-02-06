Ночью 1 февраля экипаж инспекторов пытался остановить за нарушение ПДД РФ автомобиль KIA CEED . Водитель, проигнорировав требования сотрудников полиции, ударился в бегство. Началось преследование нарушителя с использованием отработанных методов и тактики блокирования транспортных средств.



Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно создавал аварийные ситуации. В конце концов, не справившись с рулевым управлением, он совершил наезд на бордюрный камень и был задержан.

У него были явные признаки алкогольного опьянения, но предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина ответил отказом.



В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что ранее к этому водителю уже применяли меры административного воздействия за управление транспортным средством в состоянии опьянения.