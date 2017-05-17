Отношение средней пенсии к зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23% к 2030 году, если не предпринимать никаких мер по улучшению пенсионной системы. Такие расчеты привел Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине.
Как рассказал «Известиям» его директор Владимир Назаров, чтобы этого не допустить, необходимо осуществить ряд структурных реформ, а также популяризировать среди пенсионеров более поздний выход на пенсию. По его словам, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплат увеличится в полтора раза.
Правительство готовится предпринять ряд мер по улучшению действующей пенсионной системы. В частности, Минфин и ЦБ подготовили и внесли в правительство новую концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.
Также сейчас готовится госпрограмма по развитию пенсионной системы на 2018–2035 годы. В плане действий правительства по повышению темпов роста экономики, который сейчас готовит Минэкономразвития, будет особый раздел, посвященный «достойной старости».
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