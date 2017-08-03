5-летней девочке оторвало эскалатором палец. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, девочка спускалась вместе с родителями, однако, в нарушение правил, ребенок шел позади, то есть, находился без присмотра. В какой-то момент девочка упала, и ее рука попала между ступенями. Малышку доставили в больницу, где ей пришлось ампутировать мизинец на левой руке.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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