5-летней девочке оторвало эскалатором палец. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, девочка спускалась вместе с родителями, однако, в нарушение правил, ребенок шел позади, то есть, находился без присмотра. В какой-то момент девочка упала, и ее рука попала между ступенями. Малышку доставили в больницу, где ей пришлось ампутировать мизинец на левой руке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.