Если жители Комсомольского района проголосуют за строительство дороги по улице Механизаторов, то корректировку проекта сделают в этом году. В прошлом году в декабре объявлялся открытый конкурс на выполнение работ по проекту. На эти цели выделялось 1,5 млн рублей. Но, как сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов, он не состоялся, поскольку никто не изъявил желания в нем участвовать.

18 марта в ходе опроса граждан станет ясно, нужна жителям Комсомольского района новая дорога или нет. Но к положительному развитию событий в городской администрации уже готовы. По словам Баннова, в реестр дополнительных потребностей включена сумма в размере 3,2 млн рублей. Стоимость работ увеличили в надежде, что теперь желающие взяться за работу все-таки появятся.