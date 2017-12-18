Это предусматривает новый предварительный национальный стандарт, пишет газета «Известия».

Отмечается, что нововведение относится только к категории знаков парковки, в частности к знакам «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным/нечётным числам месяца».

Издание уточняет, что стандарт также касается знаков направления размещения парковки (как платной, так и бесплатной).

«В некоторых местах просто невозможно поставить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать её заметнее для водителя», — пояснил один из разработчиков проекта и глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александр Шумский.

Ранее сообщалось, что в России появятся новые дополнительные дорожные знаки и таблички, которые в том числе будут информировать о глухих пешеходах, запрете въезда на перекрёсток в случае затора и диагональном пешеходном переходе.