В наш регион стремительно движется теплый воздух из Атлантики. Температура воздуха приблизится к нулевым значениям, возможен также слабый плюс.

Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, на дорогах будет гололедица. Если есть возможность, от загородных поездок на личном автомобиле лучше отказаться, предупреждают в ГАИ.