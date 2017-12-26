В наш регион стремительно движется теплый воздух из Атлантики. Температура воздуха приблизится к нулевым значениям, возможен также слабый плюс.
Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, на дорогах будет гололедица. Если есть возможность, от загородных поездок на личном автомобиле лучше отказаться, предупреждают в ГАИ.
К такому выводу пришли учёные Бристольского университета
Смертельным для них стал 42 километр федеральной автодороги в Кинельском районе (фото)
Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
Сегодня дума областной столицы назначила на этот пост Елену Лапушкину
Екатерина Авдеева приняла участие в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся»
Сегодня в Самаре состоялась комиссия по рассмотрению заявок
Группа сенаторов предлагает снизить объем содержания этилового спирта в напитке до 37,5%.