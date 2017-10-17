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17 октября 2017
10:13:57

Дорожные службы Тольятти завершают подготовку к содержанию городских магистралей в зимний период

Уже закуплено более 70% противогололедных материалов, в состоянии боевой готовности находится спецтехника. Предстоящей зимой будет опробован новый подход к уборке улиц, что обещает сделать их очистку более эффективной.

Для компаний, отвечающих за дороги, зимний период длится с 1 ноября по 30 марта. Наведение порядка на магистралях в предстоящие пять месяцев обойдется местному бюджету в 175 млн рублей. О том, как будут расходоваться эти средства, и готовы ли подрядчики встретить первые снегопады, рассказал первый замглавы Тольятти Игорь Ладыка.

Напомним, новый двухлетний контракт по содержанию дорог Тольятти заключен с компанией «Автодоринжиниринг», которая приступила к своим обязанностям 1 октября. Как показали проверки, готовность подрядчика и субподрядных организаций к работе в зимних условиях опасений не вызывает. На сегодняшний день из необходимых на весь сезон 66 тысяч тонн пескосоляной смеси уже закуплено 48 тысяч. Спецтехника имеется в достаточном количестве, машины находятся в надлежащем состоянии.

Зимнее содержание магистралей предусматривает уборку снега, обработку противогололедными материалами, вывоз снега на специализированные площадки. Однако в условиях острого дефицита бюджетных средств комплексное содержание всех дорог города, площадь которых превышает 6 млн кв. м, задача непосильная. Для максимально эффективного освоения выделенных денег в текущем сезоне дорожные службы перейдут на новую систему содержания дорог, которые разбиты на три уровня.

К первому, «максимальному», уровню будут отнесены три основные магистрали, по одной в каждом районе города: ул. Юбилейная, ул. Мира и ул. Громовой. Здесь предусмотрено полноценное содержание с выполнением всех видов работ, включая вывоз снега, который требует серьезных затрат. К «среднему» уровню содержания отнесены пр- проспекты С. Разина и Московский, улицы Революционная, 50 лет Октября, К. Маркса,  Ленина, Коммунистическая,  Чайкиной и Матросова. Вывозить снег с них будут частично.

Все остальные дороги попали в третий, «допустимый» уровень содержания. Это значит, что вывоз снега не предусмотрен вовсе, при этом все стандарты содержания магистралей будут соблюдаться в обязательном порядке. Работу подрядчиков возьмут на контроль специалисты администрации - дважды в неделю запланированы объезды. За нарушения компаниям грозят внушительные штрафы.

А 30 октября на площади Свободы состоится генеральный смотр парка спецтехники, которая будет задействована в расчистке города этой зимой. Стать свидетелями масштабного зрелища могут все тольяттинцы.




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