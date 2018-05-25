В администрации следят за подрядчиками, которые делают дороги. В Автозаводском районе ведется ремонт трех магистралей – на улицах Жукова, Свердлова и Ленинском проспекте. Дорожные рабочие работают круглосуточно, стараясь сделать, как можно больше, пока стоят благоприятные погодные условия. Участники традиционного объезда дорог лично смогли убедиться, насколько активно ведется работа.



На всех трех ремонтируемых дорогах предусмотрен целый комплекс работ: фрезерование, ямочный ремонт, укладка выравнивающего и верхнего слоя, замена бортового камня, ливневых колодцев, замена остановочных павильонов и нанесение разметки термопластиком.



На ул. Жукова в ремонте находится участок общей площадью 26 тысяч квадратных метров – от кольца по ул. 40 лет Победы, Ворошилова и Ленинского проспекта до ул. Фрунзе. Причем, и кольцо, и перекресток на ул. Фрунзе попадают в объемы ремонта. На дороге сделано уже довольно много – на 95% уложен выравнивающий слой, частично нанесена временная оранжевая разметка, на данный момент ведутся работы по замене бортового камня. Здесь его предстоит заменить 3260 погонных метров.



Начальник участка ООО «Автодоринжиниринг» Дмитрий Титов рассказал, что сейчас основной упор делается именно на асфальтовых работах и замене бортового камня, а осенью возьмутся за остановки. На улице Жукова заменят четыре остановочных павильона.



"Будем устанавливать металлические, такие как в прошлом году установили на Спортивной. Раньше мы пытались ставить стеклянные павильоны на маршрутах. Но они оказались недолговечными из-за вандализма некоторых горожан. Например, поставили возле АВТОВАЗа, но прошла неделя, и разбили четыре остановки. Пришлось покупать стекло, заново его устанавливать, потому что приемка без стекол не прошла бы. На ул. Юбилейной возле Парка Победы устанавливали павильоны с матовым стеклом. Разбили. Поставили обычные стекла. Опять разбили. Забили профлистом… В общем, железные павильоны удобнее в плане эксплуатации. Они больше размером, и думаю, лучше защищают от ветра, дождя и солнца", — говорит Титов.



На Ленинском проспекте и ул. Свердлова объемы ремонта намного больше. На Ленинском проспекте отремонтируют дорожное полотно площадью 67 тысяч квадратных метров, заменят семь остановочных павильонов. Сейчас на дороге ведется фрезерование асфальто-бетонного покрытия.



Ул. Свердлова отфрезерована полностью, и здесь ведется демонтаж бортового камня. Ремонтируемый участок – от проспекта Степана Разина до кольца возле Медгородка. Площадь ремонта 70 280 квадратных метра, замене подлежит 11, 5 тысяч погонных метров бортового камня. Участники объезда были несколько удивлены тем, как ловко и споро ковшом экскаватора вырываются камни из земли.



На ул. Свердлова планируется заменить восемь остановочных павильонов, одна остановка под названием «Стоматологическая поликлиника» будет переноситься.