Речь идет об участке от ул. Победы до ул. Ленина, где проводилась укладка верхнего слоя. Данный отрезок входит в плановые работы по ремонту магистрали.
Фото: vk.com/tlt_official
Вместе со специалистами активисты измерили толщину верхнего слоя, температуру асфальто-бетонной смеси, проверили очистку дорожного покрытия от посторонних предметов, грязи и пыли, оценили качество продольных сопряжений укладываемых полос и установку бортового камня.
По итогам проверки члены общественного совета отметили, что работы на данном участке дороги ведутся с соблюдением всех норм и заверили свое положительное решение подписью во внутреннем акте.
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