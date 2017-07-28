Речь идет об участке от ул. Победы до ул. Ленина, где проводилась укладка верхнего слоя. Данный отрезок входит в плановые работы по ремонту магистрали.

Фото: vk.com/tlt_official

Вместе со специалистами активисты измерили толщину верхнего слоя, температуру асфальто-бетонной смеси, проверили очистку дорожного покрытия от посторонних предметов, грязи и пыли, оценили качество продольных сопряжений укладываемых полос и установку бортового камня.

По итогам проверки члены общественного совета отметили, что работы на данном участке дороги ведутся с соблюдением всех норм и заверили свое положительное решение подписью во внутреннем акте.