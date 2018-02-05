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05 февраля 2018
14:32:01

Дорожные службы Тольятти со вчерашнего дня осуществляют оперативную уборку снега

В минувшие сутки на дорогах города работали около 100 снегоуборочных машин, израсходовано 985 тонн противогололедных материалов. 

В связи со снегопадом с 4 часов ночи в городе работает группа мониторинга. Основные магистрали к утру были очищены, а потому выход муниципального транспорта составил 100%, перевозка пассажиров осуществлялась в нормальном режиме. Как отметили в администрации, большой объем работ по уборке снега предстоит на остановках общественного транспорта и  поворотно-разворотных площадках.

Серьезное внимание уделяется внутриквартальным территориям, в уборке которых сегодня задействованы 54 единицы техники. У жителей и у представителей администрации возникает масса замечаний к работе обслуживающих организаций и управляющих компаний. Для оперативного реагирования на ситуацию главы районных администраций запланировали мероприятия по контрольному объезду жилых кварталов.

За последние трое суток на дорогах Тольятти было задействовано от 58 до 97 единиц техники, израсходовано более 1,5 тыс тонн пескосоляной смеси, вывезено 810 кубометров снега.




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