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24 октября 2017
12:50:22

Дорожную инфраструктуру Тольятти приводят в соответствие с ГОСТами

Эта работа ведется уже не первый год, и планируется, что она будет продолжена в 2018 году. Как пояснил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов, были утверждены новые государственные стандарты, которые предусматривают, что остановки не могут находиться друг напротив друга и должны быть смещены в сторону движения автомобильного потока. При этом пешеходные переходы должны располагаться строго между остановками на расстоянии не менее 5 метров от каждой посадочной площадки. Поэтому «зебры» тоже передислоцируются.

На комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию депутаты удивились, почему каждый год на перенос выделяется почти 12 млн рублей, не многовато ли это. Но, как говорит Павел Владимирович, потребность на самом деле гораздо выше. Город строился и развивался, когда действовали совсем другие стандарты, поэтому работы по переносу остановок – непочатый край. И не выполнять ее нельзя, так как администрация города уже получила от ГИБДД соответствующие предписания на перенос.

Изменения касаются не только размещения остановок и пешеходных переходов. По новому дорожному ГОСТу на городских магистралях должны устанавливаться Г-образные опоры с дорожными знаками, указывающими, что в этом месте находится пешеходный переход. Запланировано, что этих опор-консолей будет установлено порядка 70. Члены комиссии засомневались в необходимости закупать эти консоли на стороне. Каждая стоит 50 тыс рублей, не лучше ли их делать собственными силами? Как пояснил Баннов, это заводское изделие. У «Центра организации дорожного движения» нет производственных площадей, где их можно делать.

Тогда председатель комиссии Борислав Гринблат предложил поддержать муниципальный сектор экономики:
"Наверняка, в Тольятти есть предприятия, где консоли можно сделать. За наш муниципальный сектор надо поболеть, дать работу каким-то образом".

По словам Баннова, департамент не против, если бы кто-то из местных вышел с такой инициативой. Им ничего не мешает участвовать в аукционе, но пока таких умельцев не находилось.




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