Плюсовые температуры стали причиной гололедицы, а усилившийся ветер создает серьезные проблемы на трассах при выезде из города.

Вот что пишет в группе "Происшествия Тольятти" Денис Репин:

"Если кто-то собирается выезжать по маршруту Тольятти - Димитровград. На Бинарадскую дорогу не суйтесь, лучше проехать через Васильевку. Из за сильного бокового ветра дорогу заметает. Там уже грузовик застрял в сторону Тлт. Пара часов и уже никто там не проедет".

Недооценивать ветер опасно. Так, в Магнитогорске с проезжей части сдуло два автомобиля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. По их словам, инцидент произошел накануне вечером . Сначала с трассы съехал автомобиль Volkswagen, затем перевернулся китайский внедорожник.

Информации о пострадавших нет. Отмечается, что вечером 20 февраля региональное управление МЧС перекрыло трассу в сторону Оренбурга. На автодороге М5 также было введено ограничение.

Синоптическую ситуацию в Среднем Поволжье сегодня определяет прохождение атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном. Это значит, что погода будет облачной, пройдут обложные осадки в смешанной фазе, а температурный фон останется аномально высоким.