Как уже сообщала наша радиостанция, эта магистраль выбрана для проведения Всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе.

Чтобы спортсмены могли беспрепятственно проехать всю дистанцию, с трассы решено удалить весь транспорт. Она будет закрыта с 10:00 до 16:30 29 и 30 мая (см.схему).

В пресс-службе правительства губернии просят водителей быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Фото: samregoin.ru