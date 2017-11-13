Ремонт находится на завершающем этапе, сообщает "Волга ньюз" со ссылкой на пресс-службу "Поволжуправтодора".

Как пояснили в ведомстве, мост через Волгу на 970 км федеральной автодороги М-5 в районе Жигулевской ГЭС является одним из наиболее значимых объектов ремонтной кампании текущего года. На время производственных работ мост был разделен по двум направлениям движения и разбит на четыре участка по 500 м, на каждом из которых дорожники выполнили частичную замену деформационных швов, отремонтировали поверхности опор, балки пролетных строений, ограждения безопасности, систему водоотвода.

В компании также отметили, что при укладке нового покрытия использовался самый современный материал из применяемых сегодня.