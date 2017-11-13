Ремонт находится на завершающем этапе, сообщает "Волга ньюз" со ссылкой на пресс-службу "Поволжуправтодора".
Как пояснили в ведомстве, мост через Волгу на 970 км федеральной автодороги М-5 в районе Жигулевской ГЭС является одним из наиболее значимых объектов ремонтной кампании текущего года. На время производственных работ мост был разделен по двум направлениям движения и разбит на четыре участка по 500 м, на каждом из которых дорожники выполнили частичную замену деформационных швов, отремонтировали поверхности опор, балки пролетных строений, ограждения безопасности, систему водоотвода.
В компании также отметили, что при укладке нового покрытия использовался самый современный материал из применяемых сегодня.
Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...
На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...
Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...
Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...
Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО
Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...
Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...