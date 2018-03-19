слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
19 марта 2018
11:37:49

Дорогу через лес в Тольятти "завернули"

В городе подвели предварительные итоги общественного голосования. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.

По вопросу строительства дороги через лес, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, проголосовали 150 193 тольяттинцев (27,5%). 60% высказались против строительства. С учетом мнения жителей Сергей Анташев поручил своему заместителю по имуществу и градостроительству подготовить вариант Генплана Тольятти без учета лесной дороги.

В свою очередь большинство голосовавших жителей Комсомольского района высказались за строительство дороги по ул. Механизаторов. Всего свое мнение высказали 16 012 человек. Как сообщил глава, из них «за» дорогу проголосовал 51,5%, «против» – 43,5%. После получения официального протокола Сергей Анташев поручил начать работу по строительству этой магистрали.

Не совсем однозначная ситуация сложилась с голосованием по поводу расположения «Немов-Центра». По предварительной информации свое мнение по этому вопросу высказали 85 569 жителей Автозаводского района, но ни один вариант не набрал 50%, и вопрос пока остается открытым. Результаты голосования по проектам благоустройства станут известны в конце дня.




Последние новости Тольятти

19 марта
12:58
В полиции рассказали подробности смертельной аварии на трассе М-5 в Самарской области

ДТП произошло сегодня в Красноярском районе

19 марта
12:16
Серьезная авария произошла сегодня на трассе М-5 в Самарской области

Она случилась примерно в 10:40 недалеко от поселка Новосемейкино

19 марта
11:58
В Самаре во время ЧМ-2018 планируют открыть Дом Коста-Рики

Об этом рассказал международный наблюдатель из этой страны

19 марта
11:45
Выборы президента РФ в Самарской области не обошлись без курьезных ситуаций

В Новокуйбышевске избиратель съел свой бюллетень

19 марта
11:17
Тольяттинцы смогут проходить диспансеризацию каждый год

Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров

19 марта
10:54
В Самарской области электропоезд раздавил легковушку, есть жертвы

Трагедия произошла сегодня около 8 утра на 142 км перегона Мастрюково — Курумоч

19 марта
10:48
Федеральная налоговая служба проводит в Тольятти дни открытых дверей

Они призваны проинформировать граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+