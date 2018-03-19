В городе подвели предварительные итоги общественного голосования. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.

По вопросу строительства дороги через лес, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, проголосовали 150 193 тольяттинцев (27,5%). 60% высказались против строительства. С учетом мнения жителей Сергей Анташев поручил своему заместителю по имуществу и градостроительству подготовить вариант Генплана Тольятти без учета лесной дороги.

В свою очередь большинство голосовавших жителей Комсомольского района высказались за строительство дороги по ул. Механизаторов. Всего свое мнение высказали 16 012 человек. Как сообщил глава, из них «за» дорогу проголосовал 51,5%, «против» – 43,5%. После получения официального протокола Сергей Анташев поручил начать работу по строительству этой магистрали.

Не совсем однозначная ситуация сложилась с голосованием по поводу расположения «Немов-Центра». По предварительной информации свое мнение по этому вопросу высказали 85 569 жителей Автозаводского района, но ни один вариант не набрал 50%, и вопрос пока остается открытым. Результаты голосования по проектам благоустройства станут известны в конце дня.