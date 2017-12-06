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06 декабря 2017
07:35:24

Дороги в Тольятти пока чистят не слишком хорошо

Снег шел два дня, и в адрес дорожных служб не иссякает поток критических замечаний. Помимо того, что тему заснеженных магистралей обсуждают пользователи соцсетей, вопросом занимаются и власти. В подробностях ночную работу спецмашин освещает сегодня с раннего утра глава администрации Центрального района Артем Гончаров‏.

Он сам лично инспектирует пройденные спецтехникой участки и выкладывает фото в Твитер. По мнению чиновника, Лесопарковое шоссе очистили от снега плохо, гору противогололедными материалами не обработали, уже формируется колейность. Перекрёстки всех дорог не убраны. Везде оставлены валы снега, которые растаскивают машины.

Артем Гоначаров сообщил, что уже позвонил директору подрядчика и высказал все, что думает о такой уборке дорог. Завтра состоится встреча с руководством. По всем недоработкам дорожных служб будут составлять акты.




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