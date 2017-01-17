Они будут действовать во время проведения Кубка конфедераций 2017-го и чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект соответствующего указа президента России опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

В частности, в городах, где состоятся соревнования, ужесточат миграционный контроль. Кроме того, в эти города на время проведения турнира запретят въезд автобусов, за исключением одобренных пассажирских.

Помимо этого будет приостановлена перевозка по туристским и экскурсионно-прогулочным маршрутам на всех видах транспорта и ограничена продажа алкоголя в стеклянной таре.