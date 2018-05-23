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23 мая 2018
11:38:09

Дополнительные маршруты будут курсировать в Тольятти в Троицкую субботу

Большой православный праздник отмечается 26 мая, поэтому администрация организует пассажирские перевозки к городским кладбищам:

- автобусный маршрут № 55 «ОП Фосфор – ТГК – ОП Фосфор» по схеме: ул. Новозаводская – б-р 50 лет Октября – Тимофеевское шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – ул. Новозаводская. На маршруте задействован 1 автобус с 09:00 до 16:00;

- автобусный маршрут № 62к «ОП Стадион Торпедо – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Спортивная – пр-т Ст. Разина – Приморский б-р – ул. Революционная – ул. Свердлова – ул. Ворошилова – ул. Полякова – Южное шоссе – Обводная дорога (ОП «Тольяттинское городское кладбище») – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы 5 автобусов с 09:00 до 17:00;

- автобусный маршрут № 66 «ОП ул. Белорусская – Кладбище (Поволжское шоссе)» по схеме: ул. Баныкина – ул. Родины – ул. Мира – ул. Комсомольская –  ул. Громовой – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы6 автобусов с 09:00 до 17:00;

Дополнительно по данному маршруту будут выполняться рейсы со схемой движения автобусов до Портпоселка.

- автобусный маршрут № 84к «ОП ул. Есенина – ОП ул. Олимпийская» по схеме: ул. Коммунистическая – ул. Механизаторов – ул. Л. Чайкиной – ул. Ярославская – ул. Громовой – Поволжское шоссе  – ул. Раздольная – ул. Сиреневая – ул. Олимпийская. На маршруте задействованы 6 автобусов с 09:00 до 16:00;

- автобусный маршрут № 87 «ОП Площадь Никонова – Кладбище (Поволжское шоссе»)» по схеме: ул. Никонова – ул. Шлюзовая – ул. Гидротехническая –  ул. Куйбышева – трасса М5 – Обводная дорога – Поволжское шоссе. На маршруте задействованы два автобуса с 09:00 до 15:30.

Дополнительно увеличено количество троллейбусов по троллейбусному маршруту № 21 – будут работать девять троллейбусов.

Также с расписанием маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации г.о. Тольятти на странице департамента дорожного хозяйства и транспорта во вкладке «Расписания работы пассажирского транспорта».




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