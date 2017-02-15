А также будет участвовать в решении украинского конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.
Он добавил, что США хотят поладить с Россией, чтобы вместе бороться с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).
В ходе президентской избирательной кампании, Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций.
Источник НСН
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