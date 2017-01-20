Церемония инаугурации пройдет в Вашингтоне, в 9 часов вечера по тольяттинскому времени. Возле Капитолия соберется около миллиона человек, чтобы увидеть, как Трамп принесет присягу на библии и услышать его речь. За время церемонии около сотни сотрудников Белого дома должны будут завершить переезд Дональда Трампа. Доставку мебели и вещей глава государства оплатил из собственного кармана.

Мероприятие, которое проходит по одному и тому же сценарию уже в течение последних 200 лет, состоится на фоне бойкотов и многочисленных акций протеста противников избранного президента. Несмотря на то что американское общество разделилось — за или против Дональда Трампа, а многие артисты и вовсе решили бойкотировать церемонию, как отметил глава инаугурационного комитета, «величайшая знаменитость в мире и так будет на сцене».

Сам Трамп обещает, что его инаугурация станет «грандиозным шоу».