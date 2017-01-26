В документе говорится об охране рубежей и контроле иммиграции, сообщает министерство внутренней безопасности США. Указ содержит такие меры как строительство физического барьера, массовую высылку нелегалов с криминальным прошлым и отказ от федерального финансирования городов, которые не выдают иммигрантов центральным властям.
Нелегалов будут высылать на родину. Если же страны откажутся принимать своих граждан обратно, Вашингтон пригрозит им отказом в выдаче виз.
Источник Говорит Москва
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