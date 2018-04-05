В администрации Центрального района прошло совещание по вопросу корректировки платы за тепловую энергию за 2017 год. Ее сделали жителям 320 многоквартирных жилых домов «старого города».
По словам руководителя Тольяттинского отделения «ЭнергосбыТ Плюс Самара» Александра Пивцаева, никаких дополнительных корректирующих платежей в адрес УК №3 в марте не выставлялось. Специалисты в течение месяца проведут проверку выставленных счетов.
В состав комиссии войдут представители ГЖИ, прокуратуры, УК №3 и Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», а также сами жильцы.
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