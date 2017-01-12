Уникальные идентификационные номера (УИН) присвоят и коровам, и кошкам, и пчелам. Приказ об этом уже издан министерством сельского хозяйства, и сейчас по поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации.
«Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. Идентификация затронет как скот (коровы, лошади, овцы и т.д.), так и домашних питомцев (собаки, кошки, морские свинки etc).
Все они, даже пчелы, получат 15-значный номер. После присвоения УИН животное будет промаркировано чипом, татуировкой или тавром. В случае пчел промаркируют улей.
Источник Известия
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