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03 апреля 2018
07:25:45

Должников начнут искать «Вконтакте»

Бюро кредитных историй сможет анализировать открытые профили пользователей: для этого разработан специальный сервис по проверке заемщиков. В компании Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть, подчеркнули, что проверяться будут только те страницы, доступ к которым открыт владельцами.

Источник РБК




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