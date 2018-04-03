Бюро кредитных историй сможет анализировать открытые профили пользователей: для этого разработан специальный сервис по проверке заемщиков. В компании Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть, подчеркнули, что проверяться будут только те страницы, доступ к которым открыт владельцами.