Бюро кредитных историй сможет анализировать открытые профили пользователей: для этого разработан специальный сервис по проверке заемщиков. В компании Mail.ru Group, которой принадлежит социальная сеть, подчеркнули, что проверяться будут только те страницы, доступ к которым открыт владельцами.
Источник РБК
31 марта на улице Советской в селе Подстепки был сбит пешеход
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией
Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович
Для перевозки болельщиков будут использоваться скорые пригородные поезда и автобусы
Она называется «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 гг.»
Сегодня утром там пришлось провести срочную эвакуацию учащихся и преподавателей
Об этом сообщил официальный представитель завода.