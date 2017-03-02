Как сообщает компания «Самараэнерго», эта сумма накопилась с мая прошлого года по январь нынешнего. Счета за электроэнергию с начисленными пенями ежемесячно получают порядка 70 тысяч жителей Самарской области. Большинство из них оплачивает пени и задолженность в добровольном порядке. В противном случае ПАО «Самараэнерго» вынуждено обращаться в суд и в первую очередь - по крупным должникам, в числе которых, как правило, собственники частных домов.

Так житель Сергиевского района по причине некорректной подачи показаний приборов учета за последние три года накопил долг в размере 423 тыс. рублей. Взыскивать данную сумму ПАО «Самараэнерго» намерено в судебном порядке. Житель Чапаевска на своем участке производил строительные работы и накопил долг в 335 тыс. рублей. Теперь из заработной платы должника ежемесячно по решению суда удерживают 50% заработной платы в счет погашения долга.

А вот житель Красного Яра свою задолженность в размере 437 тыс. рублей признал и подписал с ПАО «Самараэнерго» график рассрочки платежей. Тем самым сняв с себя возможность наложения запрета на выезд за границу и запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

ПАО «Самараэнерго» призывает граждан не накапливать долги, а оплачивать электроэнергию вовремя – до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Пени за нарушение платежной дисциплины начисляются начиная с 31 дня просрочки платежа.

ПАО «Самараэнерго» напоминает, что от своевременной оплаты электроэнергии зависит надежность энергоснабжения, так как денежные средства, поступившие в сбытовую компанию, идут на производство электроэнергии и ремонт электрических сетей.