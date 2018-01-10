С 29 декабря по 9 января судебные приставы несли дежурство в международном аэропорту «Курумоч». За этот период к ним обратились 8 граждан, не прошедшие паспортный контроль из-за того, что вовремя что-то не оплатили.

Приставы разъяснили должникам, что в случае погашения задолженности ограничение в праве выезда снимается в течение суток. В результате граждане заплатили свои долги на сумму 860 тысяч рублей и смогли вылететь по назначению.

Приставы рекомендуют перед поездкой за пределы страны проверять себя на наличие долгов, иначе планы могут сорваться.