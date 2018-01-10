С 29 декабря по 9 января судебные приставы несли дежурство в международном аэропорту «Курумоч». За этот период к ним обратились 8 граждан, не прошедшие паспортный контроль из-за того, что вовремя что-то не оплатили.
Приставы разъяснили должникам, что в случае погашения задолженности ограничение в праве выезда снимается в течение суток. В результате граждане заплатили свои долги на сумму 860 тысяч рублей и смогли вылететь по назначению.
Приставы рекомендуют перед поездкой за пределы страны проверять себя на наличие долгов, иначе планы могут сорваться.
Именно эту площадку планируют использовать в качестве тренировочной базы для одной из команд-участниц
Ее проводят активисты Общероссийского народного фронта.
Его представители сейчас проводят доследственную проверку
Из них 23 млрд – в Интернете, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли
В ГИБДД Ставропольского района рассказали об аварии, которая произошла в декабре на трассе М-5.
Злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия.
Народному артисту России и старейшему актеру театра сатиры был 81 год