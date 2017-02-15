Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин, отвечая на вопросы журналистов ведущих телевизионных каналов Самарской области в эфире телеканала "Россия 24". Глава региона оценил ситуацию в Тольятти и, в частности, на АвтоВАЗе и отметил намечающиеся положительные тенденции в работе предприятия, передает Волга ньюз .

"Я знаю, что ситуация пока сложная и настроение у людей пока тяжелое. Но страна принимает меры по поддержке Тольятти. Первым шагом по решению Владимира Владимировича Путина стало выделение несколько лет назад 75 млрд рублей - этот шаг спас автозавод, - напомнил Николай Меркушкин. - Сегодняшние шаги, которые делаются с помощью государства, постепенно вытягивают завод на уровень, когда он сможет зарабатывать деньги и обеспечивать людей достойной заработной платой".

Глава региона привел последние цифры статистики. В январе 2017 года рост продаж автомобилей ВАЗа составил 4,8%, а производство увеличилось на 175%. Еще цифра: четыре-пять лет назад доля АвтоВАЗа на российском рынке была на уровне 14%, сейчас она достигла 21%.

"Президент России поддерживает дополнительные программы, касающиеся поддержки Тольятти. В это экономически непростое время будет профинансирована программа по празднованию 50-летию выпуска первого автомобиля АвтоВАЗа, которая предусматривает, в том числе, и масштабное обустройство города", - привел пример глава региона.

Также он подчеркнул, что глава государства поддержал решение о присвоении Тольятти статуса территории опережающего развития, а в сентябре 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Льготные условия ТОР "Тольятти" позволяют привлечь в Автоград инвесторов как из России, так и из-за рубежа и диверсифицировать экономику города.