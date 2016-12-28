В новом году тысячи граждан могут столкнуться с ситуацией, когда с их зарплатных карточек или других банковских счетов будут списывать деньги за неоплаченные в свое время коммунальные услуги, связь и налоги. Как пишет сегодня "Российская газета ", пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее тонкости приказного производства.

Летом был принят закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные платежи и долги за телефонную связь. Приказной порядок - это ситуация, когда долги очевидны, и долгого разбирательства не требуется. Налоговая инспекция, управдом или сотовая компания могут просто принести документы в суд, и тот выпишет судебный приказ. На всё уйдёт несколько дней. Дальше в дело вступят судебные приставы.

Согласно правилам, на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Однако, как говорят противники новой нормы, на практике гражданин может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки долги. К тому же, при такой процедуре возможны ошибки, когда человеку завысят счета, отмечает издание.