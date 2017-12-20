Также предлагается поступить с долгами индивидуальных предпринимателей. Профильный комитет Госдумы рекомендовал накануне к принятию во втором чтении соответствующий законопроект. Таким образом, подготовлена законодательная база для реализации предложений президента, озвученных им на ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин сказал, что надо освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от налоговой задолженности в силу несовершенства налоговой системы.