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16 мая 2018
12:44:02

Документы на материнский капитал в Тольятти начали принимать в МФЦ

 Об этом сообщили в горадминистрации. Дополнительная возможность использования средств сертификата в виде ежемесячной выплаты распространяется на детей, рожденных или усыновленных после 1 января 2018 года.

Эта мера поддержки распространяется только на семьи, в которых все являются гражданами РФ и проживают постоянно на территории страны, а среднедушевой доход семьи за 12 месяцев не превышает 1.5-кратный размер прожиточного минимума. Выплата будет производиться до достижения ребенком 1.5 лет.

Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров "Мои Документы" и графиках работы можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области или по телефону контактного центра: 51-21-21. Напомню, размер материнского капитала на 2018 год составляет 453 026 рублей.




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