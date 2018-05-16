Об этом сообщили в горадминистрации. Дополнительная возможность использования средств сертификата в виде ежемесячной выплаты распространяется на детей, рожденных или усыновленных после 1 января 2018 года.

Эта мера поддержки распространяется только на семьи, в которых все являются гражданами РФ и проживают постоянно на территории страны, а среднедушевой доход семьи за 12 месяцев не превышает 1.5-кратный размер прожиточного минимума. Выплата будет производиться до достижения ребенком 1.5 лет.

Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров "Мои Документы" и графиках работы можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области или по телефону контактного центра: 51-21-21. Напомню, размер материнского капитала на 2018 год составляет 453 026 рублей.