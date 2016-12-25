Фонд "Справедливая помощь" сообщил, что подтверждает поездку своего исполнительного директора Елизаветы Глинки рейсом Минобороны в Сирию, но не располагает информацией в связи с крушением.
"Вечером 24 декабря 2016 года исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Е. П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. МОО "Справедливая помощь" не располагает какой-либо информацией в связи с произошедшей катастрофой", — сообщил фонд.
Минобороны сообщило о крушении самолета Ту-154 в воскресенье утром.
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