В Минфине обсуждают повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. При этом с 30% до 21 могут снизить ставки страховых взносов, которые платят работодатели. Об этом пишет газета Ведомости.

Предполагается, что полученные таким образом средства пойдут в бюджет. Эксперты предупреждают, что повышение ставки НДФЛ может привести к возвращению серых схем выплат зарплат.