В Минфине обсуждают повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. При этом с 30% до 21 могут снизить ставки страховых взносов, которые платят работодатели. Об этом пишет газета Ведомости.
Предполагается, что полученные таким образом средства пойдут в бюджет. Эксперты предупреждают, что повышение ставки НДФЛ может привести к возвращению серых схем выплат зарплат.
Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.
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