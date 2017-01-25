18-летняя Пэрис заявила, что считает его гибель преднамеренным убийством. Девушка дала первое в своей жизни развернутое интервью изданию Rolling Stone. По ее словам, отец часто намекал, что у него есть враги, которые хотят его убить.
Она также добавила, что хочет правосудия и найти виновных. Майкл Джексон умер в 2009 году, когда Пэрис было 11 лет. Точная причина смерти артиста до сих пор не установлена.
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