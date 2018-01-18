Как рассказали в управлении МВД региона, в декабре прошлого года 34-летний преподаватель получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета без фактической проверки знаний. Об этом стало известно сотрудникам отдела полиции по борьбе с экономическим преступлениями.

Следственные органы в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки продолжаются.