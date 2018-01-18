Как рассказали в управлении МВД региона, в декабре прошлого года 34-летний преподаватель получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета без фактической проверки знаний. Об этом стало известно сотрудникам отдела полиции по борьбе с экономическим преступлениями.
Следственные органы в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки продолжаются.
Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества
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Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра
В компании «Волжские коммунальные системы» уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять воду для освящения в храмы города
На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей
Участница двух музыкальных телепроектов Полина Орбах выйдет на сцену тольяттинской филармонии в ближайшую суббот
Рабочая поездка Михаила Бабича в Самарскую область состоится 18-19 января