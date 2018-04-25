Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018». Подготовка к турниру выходит на финишную прямую Сегодня вводится в эксплуатацию “Самара Арена». В целом стадион готов к проведению игр. Остается только отстройка некоторых систем, которая завершится до тестового матча 28 апреля.

Первой из участников в нашу страну прибудет 5 июня сборная Ирана. Как рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка, которую использует московский "Локомотив".

А в "Транспортной дирекции-2018" сообщили, что болельщики из 148 стран забронировали более 250 тыс. билетов на бесплатные поезда. Лидерами по числу бронирований после России являются граждане Колумбии, Аргентины, Мексики, США и Китая.

Фото: администрация Самары