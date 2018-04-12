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12 апреля 2018
10:25:15

До масштабного половодья в Самарской области остаются считанные дни

Волга продолжает освобождаться от ледовых оков, и накануне специалисты Жигулевской ГЭС зафиксировали изменения в параметрах приточности к створу Куйбышевского водохранилища. Это говорит о том, что мы плавно подходим к периоду увеличения уровней и расходов воды в реке.

Именно этот момент, вызванный интенсивным таянием снега, и называется паводком.  Уровень верхнего бьефа в районе водопоста Тольятти накануне составил 51 метр 88см. 




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