Волга продолжает освобождаться от ледовых оков, и накануне специалисты Жигулевской ГЭС зафиксировали изменения в параметрах приточности к створу Куйбышевского водохранилища. Это говорит о том, что мы плавно подходим к периоду увеличения уровней и расходов воды в реке.

Именно этот момент, вызванный интенсивным таянием снега, и называется паводком. Уровень верхнего бьефа в районе водопоста Тольятти накануне составил 51 метр 88см.