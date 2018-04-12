Волга продолжает освобождаться от ледовых оков, и накануне специалисты Жигулевской ГЭС зафиксировали изменения в параметрах приточности к створу Куйбышевского водохранилища. Это говорит о том, что мы плавно подходим к периоду увеличения уровней и расходов воды в реке.
Именно этот момент, вызванный интенсивным таянием снега, и называется паводком. Уровень верхнего бьефа в районе водопоста Тольятти накануне составил 51 метр 88см.
Суд признал учредителя ООО УК «Небо» и учредителя-директора ООО РКЦ «Молния» Эльвиру Белову виновной
В Пестравском районе подтоплен низководный мост
Обновленная версия списка опубликована в четверг на сайте организации
Об этом сообщает региональный Минлесхоз
На днях ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Иммошан» (холдинг «Ашан») заключили меморандум о сотрудничестве.
Работы велись и накануне днем, и минувшей ночью силами региональных спасателей
Похолодание охватило практически всю Русскую равнину