Пасмурный и дождливый циклонический вихрь из Атлантики, освоивший практически всю европейскую территорию России, окажет свое влияние и на атмосферные процессы в нашем регионе. Перемещаясь вдоль северных широт, он приносит порции влажного воздуха, вследствие чего возможны дожди разной интенсивности.

Резких изменений показаний термометров в ночные и дневные часы не ожидается. Среднесуточная температура воздуха на 1-2º выше средних многолетних значений. Однако, если верить прогнозам синоптиков, в ближайший понедельник нас ожидает резкое похолодание, в результате чего дождь может превратиться в снег.

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