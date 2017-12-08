Она проводится для того, чтобы научить наших водителей уважать автомобили со спецсигналами. Нередки случаи, когда бригаде «Скорой помощи», либо сотрудникам МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь гражданам, поскольку автомобилисты не хотят уступить им дорогу.

При этом они совершенно забывают, что однажды такой автомобиль может не успеть на помощь к ним самим.

В целях недопущения подобных ситуаций инспекторы со спецслужбами проведут рейды 12, 19 и 26 декабря. В ГИБДД напомнили, что за не пропуск спецавтомобиля полагается штраф- 500 рублей.