слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
08 декабря 2017
12:40:36

До конца года ГИБДД Тольятти три раза проведет операцию «Маяк»

Она проводится для того, чтобы научить наших водителей уважать автомобили со спецсигналами. Нередки случаи, когда бригаде «Скорой помощи», либо сотрудникам МЧС не удается своевременно оказать необходимую помощь гражданам, поскольку автомобилисты не хотят уступить им дорогу.

При этом они совершенно забывают, что однажды такой автомобиль может не успеть на помощь к ним самим.

В целях недопущения подобных ситуаций инспекторы со спецслужбами проведут рейды 12, 19 и 26 декабря.  В ГИБДД напомнили, что за не пропуск спецавтомобиля полагается штраф- 500 рублей.




Последние новости Тольятти

08 декабря
13:40
Виталий Милонов предлагает ограничить продажи новогодних елок

Альтернатива — живые елки в горшках

08 декабря
13:40
Виталий Милонов предлагает ограничить продажи новогодних елок

Альтернатива — живые елки в горшках

08 декабря
12:09
Тольяттинские таксисты присоединятся к всероссийскому бойкоту «Яндекс-такси»

На «Ютубе» появился ролик, который призывает таксистов не работать с агрегатором

08 декабря
12:07
В российских школах могут ввести уроки безопасности на дорогах

С января по сентябрь нынешнего года в ДТП на дорогах России погибли более 500 детей

08 декабря
11:36
Полноценно очищать улицы от снега в Тольятти по-прежнему мешают частные автомобили

Владельцы бросают их на обочинах дорог, и спецмашины, которые работают ночью, вынуждены оставлять неубранными целые участки

08 декабря
11:29
Минздрав хочет разделить продукты питания на «здоровые» и не очень

Для этого ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия

08 декабря
10:51
В Тольятти нужно построить автомобильный путепровод через железнодорожный переезд на ул. Коммунистическая

С таким предложением депутаты городской Думы обратились в «РЖД».


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+