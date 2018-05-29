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29 мая 2018
10:14:20

До конца года цены на автомобили LADA повышаться не будут

Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Николя Мор, но его слова нельзя воспринимать как обещание. «Если рубль останется на текущем уровне, то мы не видим необходимости повышения цен», - сказал глава автоконцерна.

Он напомнил, что по причине изменения курса рубля и стоимости материалов с 1 мая вазовские «Лады» подорожали в среднем на 2%. Однако если российскую валюту в течение года начнет лихорадить, на заводе могут вновь пересмотреть ценовую политику.




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