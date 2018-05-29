Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Николя Мор, но его слова нельзя воспринимать как обещание. «Если рубль останется на текущем уровне, то мы не видим необходимости повышения цен», - сказал глава автоконцерна.
Он напомнил, что по причине изменения курса рубля и стоимости материалов с 1 мая вазовские «Лады» подорожали в среднем на 2%. Однако если российскую валюту в течение года начнет лихорадить, на заводе могут вновь пересмотреть ценовую политику.
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