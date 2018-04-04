Об этом говорится на сайте автопроизводителя. Скидка предоставляется на семейства «Калина» и «Ларгус», седан седан «Лада Гранта» и «Гранта Спорт», а также на кроссовер «X RAY».
Выгода составляет 40 – 50 тысяч рублей. Кроме того, такую же выгоду можно получить, воспользовавшись программой автокредитования LADA Finance. На заводе напомнили, что продолжают действовать госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Размер скидки в них составляет 10% от стоимости машины.
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