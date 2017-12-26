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26 декабря 2017
09:40:43

До чемпионата мира по футболу сборная России сыграет четыре товарищеских матча

Соперниками россиян стали Бразилия, Франция, Австрия и Турция. Как рассказал Виталий Мутко, 23 марта сборная России в «Лужниках» встретится с бразильской командой; спустя четыре дня на стадионе «Санкт-Петербург» примет Францию.

30 мая в рамках австрийского сбора российская команда выйдет на поле против местной сборной. Матч Россия—Турция должен стать первой игрой на реконструированном стадионе «Динамо». Отмечается, что если арену достроить не успеют, матч перенесут в другое место.

Источник газета.ru




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