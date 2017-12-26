Соперниками россиян стали Бразилия, Франция, Австрия и Турция. Как рассказал Виталий Мутко, 23 марта сборная России в «Лужниках» встретится с бразильской командой; спустя четыре дня на стадионе «Санкт-Петербург» примет Францию.

30 мая в рамках австрийского сбора российская команда выйдет на поле против местной сборной. Матч Россия—Турция должен стать первой игрой на реконструированном стадионе «Динамо». Отмечается, что если арену достроить не успеют, матч перенесут в другое место.