Соперниками россиян стали Бразилия, Франция, Австрия и Турция. Как рассказал Виталий Мутко, 23 марта сборная России в «Лужниках» встретится с бразильской командой; спустя четыре дня на стадионе «Санкт-Петербург» примет Францию.
30 мая в рамках австрийского сбора российская команда выйдет на поле против местной сборной. Матч Россия—Турция должен стать первой игрой на реконструированном стадионе «Динамо». Отмечается, что если арену достроить не успеют, матч перенесут в другое место.
Источник газета.ru
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