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13 февраля 2017
08:33:20

До 2020 года в Тольятти вложат около 50 млрд рублей

Деньги федеральной казны должны пойти на благоустройство и развитие всех сфер жизни города. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин на совещании по вопросам строительства в регионе. Он отметил, что в 2017 году строителям предстоит выполнить большой объем работ. Прежде всего, стоит задача завершить все объекты к Чемпионату мира по футболу, продолжить выполнять план подготовки к празднованию 50-летия первого вазовского автомобиля.

Юбилей АвтоВАЗа приобрел федеральный общенациональный статус благодаря поддержке президента Путина, отсюда и денежная щедрость. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры города: строительство и реконструкцию дорог, современных дорожных развязок, школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов, выставочных и игровых площадок, возведение парков, капитальный ремонт жилого фонда. Также масштабные работы предстоят в связи с приданием Тольятти статуса территории опережающего развития.




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