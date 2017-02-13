Деньги федеральной казны должны пойти на благоустройство и развитие всех сфер жизни города. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин на совещании по вопросам строительства в регионе. Он отметил, что в 2017 году строителям предстоит выполнить большой объем работ. Прежде всего, стоит задача завершить все объекты к Чемпионату мира по футболу, продолжить выполнять план подготовки к празднованию 50-летия первого вазовского автомобиля.

Юбилей АвтоВАЗа приобрел федеральный общенациональный статус благодаря поддержке президента Путина, отсюда и денежная щедрость. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры города: строительство и реконструкцию дорог, современных дорожных развязок, школ, детских садов, поликлиник, спортивных объектов, выставочных и игровых площадок, возведение парков, капитальный ремонт жилого фонда. Также масштабные работы предстоят в связи с приданием Тольятти статуса территории опережающего развития.