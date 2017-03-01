3 марта 2017 года в 18.00, в рамках Областного открытого конкурса юных композиторов и музыковедов «Вдохновение», посвященного 220-летию со дня рождения Ф. Шуберта, состоится концерт ансамбля «Импровиз – рояль» (г. Казань) в концертном зале ДМШ №4 им. В. М.Свердлова (пр-т Степана Разина, 95). Художественный руководитель «Импровиз - рояль» – Александр Львович Маклыгин, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Марий Эл, заместитель Председателя Общества теории музыки России, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории музыки и композиции Казанской консерватории. Состав ансамбля – 7 человек.

В основе исполнения – идея коллективной импровизации (от 4 до 14 рук) на известные классические, джазовые, народные и популярные темы. Концерты проходят в интерактивной форме, привлекая публику к участию в импровизационном действе. Выступления ансамбля по своему формату частично возрождают традиции клавирной турнирности эпохи Баха и Моцарта.

Ансамбль признан уникальным отечественной и зарубежной прессой («Музыкальное обозрение» Россия, «Вести», Израиль), не имеет аналогов в мире. Выпущено два СД - диска: «Карнавал мелодий» и «Аве, Моцарт!». Ансамбль с большим успехом выступал:

- за рубежом: Германия (2010, 2011), Франция (2011), Израиль (2010, 2013, 2015), Сирия (2009);

- в городах России: Москва (МГК – Рахманиновский зал; Союз композиторов; Центр Ирины Архиповой), Санкт-Петербург, Самара, Ставрополь, Екатеринбург, Магнитогорск, Тюмень, Уфа, Нефтекамск, Тула, Тверь, Кострома, Рязань, Петрозаводск, Пенза, Тольятти, Сызрань, Ижевск, Киров, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ульяновск, Набережные Челны, Нижнекамск и др.

- в филармониях (Казань, Тюмень, Кострома, Уфа, Ставрополь), консерваториях (Москва, Петрозаводск, Магнитогорск).

Ансамбль является участником Российской академии «Новое передвижничество»

На концерт приглашаются учащиеся и преподаватели школ искусств, студенты музыкальных училищ и консерватории, и все заинтересованные, любящие музыку.

Билеты в ДМШ №4. Стоимость 300 руб. Тел. 55-10-10. Адрес: Степана Разина ,95.