Официальный аккаунт премьер-министра России в Twitter отметил пост видеоблогера Руслана Усачева о британском телесериале. Запись «На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки» является единственной отмеченной главой правительства в социальной сети.
Позже видеоблогер отреагировал на лайк Дмитрия Медведева, спросив у него о впечатлениях от последней серии четвертого сезона.
Напомним, «Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.
Источник НСН
Выход на лед опасен для жизни, напоминают в мэрии...
Машины оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами и приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений...
Завершились все праздники, а существенные накопления потрачены...
Соответствующий законопроект будет рассмотрен в пятницу...
Эпизод «Последнее дело» может быть началом...
Атмосферное давление на предстоящей неделе превысит норму на 10-15 мм рт. ст.
В итоге ставка должна достигнуть 18 %...