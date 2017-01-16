Официальный аккаунт премьер-министра России в Twitter отметил пост видеоблогера Руслана Усачева о британском телесериале. Запись «На этом расходимся, шерлокоманы. Время спячки» является единственной отмеченной главой правительства в социальной сети.

Позже видеоблогер отреагировал на лайк Дмитрия Медведева, спросив у него о впечатлениях от последней серии четвертого сезона.

Напомним, «Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.