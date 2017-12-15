После приезда главы региона в городе произошли изменения. Так, принято решение снести забор у ДКиТ и поставить там городскую елку. Ранее участок здесь предполагалось занять под торговый центр, но застройщикам предложили другую территорию, которая их вполне устроила. На данный момент демонтировано 150 метров ограждения, а елку должны установить уже сегодня.

Кстати, именно в ДКиТ состоялось последнее мероприятие губернатора в рамках этой поездки – встреча с блоггерами и журналистами города. Как восстановить доверие к власти, убрать из города депрессивные настроения, оживить тольяттинцев? Ответы на эти непростые вопросы искали в течение двух часов.

Итогом стал список главных городских проблем, который со слов представителей СМИ составил Дмитрий Азаров. В нем нашлось место и разрушенной набережной, и ветеранам АВТОВАЗа, и даже пострадавшему от капремонта дому на К.Маркса, 52. Будем надеяться, что у главы региона будут время, возможности и способы эти проблемы решить.