Глава региона говорит о положении и основных направлениях социально-экономического развития губернии. Уже затронута тема оказания гражданам медицинской помощи. Азаров признал, что качество этой помощи слишком далеко от хорошего. В этом вопросе наша губернии отстает от большинства регионов страны, а введенная для искоренения очередей в поликлиниках система электронной регистратуры практически не работает.

Также губернатор посетовал на то, что из-за низкого качества жизни в целом из Самарской области уезжают люди. По его мнению, властям губернии нужно срочно предпринимать меры, чтобы остановить миграцию населения.

Прозвучало и конкретное предложение. Азаров убежден, что нужно как можно скорее перевести школы в области на пятидневку, и в приоритете зачислять туда тех, у кого там уже учатся братья - сестры. При этом надо сохранить зарплату учителям "при уменьшении нагрузки". Эти слова были встречены аплодисментами.

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