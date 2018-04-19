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19 апреля 2018
11:23:49

Дмитрий Азаров встал на сторону тольяттинцев, которым насчитали огромные суммы за прошлогоднее отопление

В частности, глава региона назвал неприемлемой ситуацию, сложившуюся в Тольятти, где УК №3 доначислила гражданам 50 млн. рублей. Вопрос обсудили в правительстве региона. Присутствовавший на заседании директор УК №3 Виктор Силивоненко не смог объяснить, почему суммы за отопление в результате перерасчета значительно превысили средние показатели.

В управлении УК №3, на которую поступило наибольшее количество жалоб, находится 373 дома. Жителям 28 из них провели корректировку платы за отопление с уменьшением стоимости, 322 домам – с увеличением.

«Важнейшее требование к расчетам за жилищно-коммунальные услуги – их прозрачность для жителей, для органов исполнительной власти», - подчеркнул Дмитрий Азаров. Он поручил главе города, профильным ведомствам и руководству компании детально разобраться в ситуации в срок до первого мая. Проверку по этому факту также проводят ГЖИ и прокуратура.




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