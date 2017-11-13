Врио губернатора Самарской области восстановил свой аккаунт в твиттере. Сейчас у него порядка 53 тыс. подписчиков.

Будучи еще мэром Самары, Азаров общался с помощью Twitter с активными блогерами и горожанами. Но после смены должности летом 2016 до сегодняшнего дня в аккаунте не появлялось новых постов. Вернуться в соцсети Дмитрий Азаров обещал, как только разберется с делами.