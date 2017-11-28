Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24». Планируется обсудить несколько важнейших тем, в том числе, ход подготовки к ЧМ-2018, поддержка самарских производителей, решение проблем обманутых участников долевого строительства и другие.

Также Дмитрий Азаров ответит на вопросы жителей области. Свои обращения главе региона можно оставить уже сейчас в гостевой на сайте tvsamara.ru , в социальных сетях, в мобильном приложении ГТРК «Самара» или по многоканальному телефону колл-центра 926-11-22.