слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 ноября 2017
13:40:56

Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24». Планируется обсудить несколько важнейших тем, в том числе, ход подготовки к ЧМ-2018, поддержка самарских производителей, решение проблем обманутых участников долевого строительства и другие.

Также Дмитрий Азаров ответит на вопросы жителей области. Свои обращения главе региона можно оставить уже сейчас в гостевой на сайте tvsamara.ru, в социальных сетях, в мобильном приложении ГТРК «Самара» или по многоканальному телефону колл-центра 926-11-22.

 




Последние новости Тольятти

28 ноября
13:44
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с самарскими двигателями оказался неудачным

В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту

28 ноября
13:35
Тольятти оказался на самом дне очередного рейтинга

Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России

28 ноября
12:38
Энергетики губернии приглашают тольяттинцев за подарками

Стартовала акция «В новый год без долгов»

28 ноября
10:53
Тольяттинцы могут узнать все о профилактике ВИЧ-инфекции по телефону

 В областном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая» линия

28 ноября
10:38
Самарские ракетные двигатели обеспечили второй старт ракеты-носителя с нового космодрома Восточный

Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»

28 ноября
10:26
Тольяттинскому лесу грозит опасность

Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса в некий "лесопарковый зеленый пояс".

28 ноября
10:18
В России учрежден новый праздник - День добровольца

Отмечать его будут 5 декабря


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+